Глава МИД Украины заявил об угрозе войны между Беларусью и Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил об угрозе войны между Беларусью и Россией. Об этом он заявил в интервью чешскому изданию Respekt.
«Беларусь ожидает трудное время. Несколько лет назад я разговаривал с несколькими беларусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят оставаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и теми же страданиями, что и мы, они мне не поверили. Возможно, теперь они меньше сомневаются», – сказал Пристайко, пишет reform.by
Он добавил, что надеется, что не прав. «Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми, и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас», – сказал глава украинского МИД.
По мнению Пристайко, у Беларуси есть два варианта: быть благоразумными и спокойными с помощью зарубежных партнеров и проиграть или «начать бороться прямо сейчас».
08:28 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.