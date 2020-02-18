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Глава МИД Украины заявил об угрозе войны между Беларусью и Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил об угрозе войны между Беларусью и Россией. Об этом он заявил в интервью чешскому изданию Respekt.

«Беларусь ожидает трудное время. Несколько лет назад я разговаривал с несколькими беларусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят оставаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и теми же страданиями, что и мы, они мне не поверили. Возможно, теперь они меньше сомневаются», – сказал Пристайко, пишет reform.by

Он добавил, что надеется, что не прав. «Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми, и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас», – сказал глава украинского МИД.

По мнению Пристайко, у Беларуси есть два варианта: быть благоразумными и спокойными с помощью зарубежных партнеров и проиграть или «начать бороться прямо сейчас».
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