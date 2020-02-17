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В передаче Примус с участием руководителя Аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико была затронута тема Светлогорского ЦКК, который на днях торжественно запустил глава государства, пишет gazetaby.com





Ведущий программы экономист Ярослав Романчук описал проблему: приезжает Александр Лукашенко в Светлогорск, жители начинают возмущаться вонью, а чиновники ему на это: «С экологией все в полном порядке!»





Как убедить руководителя страны слушать людей, а не чиновников и освоителей бюджетных средств? У Леонида Заико есть оригинальный рецепт решения проблемы:





— Я предлагаю ввести определенные звания. Главный врун района, скажем. Или почетный врунишка школы. Ну, врут они.





Далее экономисты обсудили механизм появления неэффективных гигантов вроде Светлогорского ЦКК. Главе государства, который не особо разбирается в технологиях, но любит жесткую централизацию и монополию, вводят в уши идею создания импортозамещающего производства.





После получения разрешения и миллиардных вливаний, начинается сам процесс, сопровождающийся откатами и другими коррупционными действиями, считают участники передачи.









А когда приходит время сдавать объект, у руководства страны, возмущенного срывами сроков и недоделками, просят еще пару сотен миллионов, чтобы «все заработало на полную мощность».





— Это обычное дело, они будут просить. Они видят, что просилка проседает, — делится наблюдениями Заико.





По его мнению, руководство страны в такой ситуации напоминает ослика Иа из «Приключений Винни-Пуха», которому подарили его же собственный хвост.



