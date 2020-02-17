+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Представители сената США прибывают с визитом в Минск

Вопросы белорусско-американских отношений будут обсуждены в ходе визита в Минск группы представителей сената из США, сообщили в понедельник в пресс-службе Палаты представителей.

Во вторник в нижней палате белорусского парламента пройдет встреча белорусских и американских парламентариев.

"18 февраля состоится встреча председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных с руководителем секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США К. Сачо и сотрудником секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Х. Тоберн", – сообщили Sputnik в пресс-службе Нижней палаты парламента.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы белорусско-американских отношений и проблематику региональной безопасности, сказали в пресс-службе.

В начале февраля в белорусской столице с официальным визитом находился глава Госдепартамента Майк Помпео, он заявил, что американский посол в Беларуси будет назначен в ближайшее время. Напомним, в 2008 году после расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов, после чего американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

После того как в 2015 году большинство ограничений в отношении Беларуси были заморожены Белым домом, началось постепенное налаживание отношений. Последние несколько лет шел двусторонний диалог о возможном возвращении послов в страны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru