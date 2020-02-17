Представители сената США прибывают с визитом в Минск

Во вторник в нижней палате белорусского парламента пройдет встреча белорусских и американских парламентариев.





"18 февраля состоится встреча председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных с руководителем секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США К. Сачо и сотрудником секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Х. Тоберн", – сообщили Sputnik в пресс-службе Нижней палаты парламента.





В ходе встречи планируется обсудить вопросы белорусско-американских отношений и проблематику региональной безопасности, сказали в пресс-службе.





В начале февраля в белорусской столице с официальным визитом находился глава Госдепартамента Майк Помпео, он заявил, что американский посол в Беларуси будет назначен в ближайшее время. Напомним, в 2008 году после расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов, после чего американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.





После того как в 2015 году большинство ограничений в отношении Беларуси были заморожены Белым домом, началось постепенное налаживание отношений. Последние несколько лет шел двусторонний диалог о возможном возвращении послов в страны.



