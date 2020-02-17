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В Крыму требуют огласить список граждан, которые инициировали изменение белорусского герба

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец назвал странным, что в проекте нового герба Беларуси смещено очертание земного шара с России в сторону Европы.

Ранее сообщалось, что в проекте нового герба Беларуси очертание земного шара сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который корректирует законодательство республики о госсимволах. При этом министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что изменения связаны с возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение.

"В целом мне новая цветовая гамма нравится больше, она не такая токсичная. Но также хотелось бы посмотреть список граждан, которые так сильно захотели повернуть земной шар на гербе и узнать, были ли альтернативные обращения. Пока концепция выглядит весьма странно, учитывая братские отношения между нашими странами. Надеюсь, что в этом проекте нет места политике", — сказал Чегринец РИА Новости.

По его мнению, если есть планы вносить изменения в один из основных символов государства, то стоит прежде всего спросить мнение граждан по этому поводу.
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