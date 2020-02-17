В Кремле прокомментировали высказывание судьи о "незаконном государстве"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».