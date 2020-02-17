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"Увеличивается военная активность". У Лукашенко обсудили ситуацию на границе. Вспомнили и о нефти

Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше, заявил Александр Лукашенко сегодня при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году


Лукашенко отметил, что пограничная безопасность - важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на его утверждение выносится решение на охрану границы. 

"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше", - констатировал он.

Как рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, перед ведомством стоят, в частности, задачи по наращиванию пограничной инфраструктуры, продолжению демаркации белорусско-украинской границы.

По его словам, растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности. 

"Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, - заявил Лукашенко. - Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ".

Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. "Вот и все", - заметил он.


Напомним, в прошлом году по решению Лукашенко была увеличена штатная численность пограничного ведомства для укрепления действующих подразделений на границах, создания новых застав и боеспособных маневренных групп, ликвидированныхе после распада СССР. 
Источник: belta.by
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