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Путину не понравится: судья Конституционного суда РФ назвал СССР "незаконно созданным государством"

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский опубликовал (.pdf) мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.


Об этом он сказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы репрессий в СССР. Внимание на это обратил «Коммерсант».

Арановский заявил, что Россия «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».

По мнению судьи, реабилитация жертв репрессий, предусмотренная законом, — это не возмещение вреда виновником. России незачем брать на себя вину за это, потому что вина социализма «в репрессиях и других непростительных злодеяниях… безмерна и в буквальном смысле невыносима», заявил Арановский.

Он отметил, что Россия должна считаться государством, «непричастным к тоталитарным преступлениям ни „лично“, ни в правопреемстве». Судья добавил, что «российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти… оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него».

«Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизм тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла», — считает Арановский. 

Он уверен, что восстанавливать справедливость можно не только по вине, «но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию», пишет meduza.io


Напомним, ранее презиент РФ Путин заявил, что считает распад СССР крупнейшей "геополитической катастрофой" 20-ого века.
"Белорусский партизан"
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