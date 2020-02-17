Что заставит Лукашенко пойти на отмену смертной казни?

Иньяцио Кассис в Минске заявил, что лично просил главу Беларуси отменить смертную казнь. Что должно произойти, чтобы в Беларуси была отменена смертная казнь?, пишет Глава швейцарского МИДв Минске заявил, что лично просил главу Беларуси отменить смертную казнь. Что должно произойти, чтобы в Беларуси была отменена смертная казнь?, пишет Завтра твоей страны





Сегодня трудно сказать, что или кто может сподвигнуть Александра Лукашенко к решению об отмене смертной казни или хотя бы к мораторию на ее применение, считает вице-президент Международной федерации за права человека Валентин Стефанович.





— Может, Папа римский? У меня была такая мечта, чтобы понтифик лично попросил об этом главу белорусского государства. Может, тогда бы он внял просьбам и отменил смертную казнь.





Но исходя из последних комментариев Лукашенко «Эху Москвы», выглядит так, что он лично является большим сторонником этого вида наказания, по ряду причин. В том числе, он считает, что это имеет сдерживающий фактор и способствует борьбе с преступностью. Однако это научно не обосновано.





Возможно, он думает, что это непопулярный шаг, который будет негативно воспринят обществом. С другой стороны, он делал много непопулярных шагов, которые негативно оценивались в обществе, — это и повышение пенсионного возраста, и те же налоги на "тунеядцев", которые в 2017 году вообще привели к массовым выступлениям.





Я думаю, вряд ли стоит опасаться, что из-за моратория на смертную казнь граждане Беларусь вдруг выйдут на улицу, протестуя и требуя возвращения смертной казни. Мы считаем, что этот вопрос должен иметь политическое решение. Всегда в странах, где применяли смертную казнь, на тот момент общество ее поддерживало. Так что ничего уникального в Беларуси нет.





Сейчас мы переживаем довольно сложный момент в связи с ситуацией с Россией. Может быть, сейчас и есть тот самый момент, чтобы ввести мораторий на смертную казнь. Ведь это однозначно было бы очень позитивно воспринято странами Евросоюза и придало бы еще больший импульс для налаживания отношений Беларуси с ЕС.





А это то, чего нам сейчас очень не хватает и к чему стремится правительство в последние годы. Но Лукашенко очень часто рассуждает эмоциональным образом. Его логику сложно понять.





— Лукашенко любит ссылаться на результаты ноябрьского референдума 1996 года, на котором поднимался в том числе и вопрос смертной казни.





— Этот референдум, во-первых, был уже очень давно, общество за это время изменилось, оно стало более гуманным по сравнению с началом 90-х годов, когда советское влияние было еще очень сильным и было еще много людей, которые выросли при советской власти.





Сейчас уже выросло новое поколение, которое не видело и не помнит Советского Союза. А смертная казнь – это как раз советское наследие, которое перекочевало в Беларусь из СССР.





И тут надо вспомнить, что тот референдум не имел обязательного характера, этот вопрос носил совещательный статус. Так что это классические манипуляции , когда власти начинают апеллировать к референдуму или ссылаться на общественное мнение, потому что правительство далеко не все вопросы обсуждает с обществом.





Они же не обсуждали целесообразность строительства атомной станции или вопросы повышения пенсионного возраста, налогов и другие вопросы, которые непосредственно затрагивают граждан.









— Во власти ли Лукашенко самому решить вопрос смертной казни в стране?





— Естественно. Есть решение Конституционного суда 2004 года на эту тему, где очень четко сформулированы правовые механизмы отмены смертной казни либо введения моратория.





Если излагать вкратце, то нет необходимости изменения Конституции в связи с этим, поскольку Основной закон предусматривает временный характер смертной казни и ее отмену в будущем. А поскольку необходимости изменения Конституции нет, то нет и необходимости вынесения этого вопроса на референдум.





Если мы говорим о моратории, то для этого достаточно соответствующего указа президента, а если о полной отмене смертной казни, то достаточно решения парламента о внесении изменений в законодательство Республики Беларусь – то есть, ликвидация этого вида наказания в Уголовном, Уголовно-исполнительном и Уголовно-процессуальном кодексах.





История отмены смертной казни показывает, что страны очень по-разному это делали. Для этого всегда была нужна воля государства, правительства.





Можно, например, для начала ратифицировать Второй факультативный протокол Международного пакта о гражданских и политических правах, взяв таким образом на себя международные обязательства по полной и неотвратимой отмене смертной казни.





И уже потом менять законодательство у нас, мотивируя это тем, что мы взяли на себя такие международные обязательства. И в силу этих обязательств мы меняем законодательство.





А можно вводить мораторий на какой-то срок, потом по необходимости продлив его, если ситуация показывает, что ничего страшного не произошло, преступность не возросла, количество убийств или тяжких преступлений осталось примерно на таком же уровне, как и было, а может, и стало меньше.





Некоторые страны просто применяют мораторий де-факто, не вынося и не применяя смертную казнь, хотя в законе она остается.