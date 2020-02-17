Лукашенко летит в Египет: что в программе визита?
В конце минувшей недели стало известно, что в ближайшее время Лукашенко намерен посетить Египет.
А накануне посол Беларуси в Каире Сергей Терентьев рассказал, что готовится к визиту главы Беларуси в Египет.
Эта рабочая поездка Александра Лукашенко станет третьей по счету за все время белорусско-египетских отношений.
Как сообщил посол, планируется "очень активное общение" на уровне глав государств. Также будет много деловых встреч. В частности, в Египте пройдет первое заседание совета делового сотрудничества.
Готовятся к подписанию коммерческие документы о поставках новой партии автобусов МАЗ и тракторов.
"Будет подписан такой интересный документ, как соглашение между МАЗом и рядом египетских предприятий и компаний по поставкам совместно собираемой продукции в страны Африки. Это наше перспективное направление, над которым мы будем работать в ближайшие годы", - рассказал Терентьев в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
Кроме того, к приезду Лукашенко готовят выставку совместных достижений.
Ранее Лукашенко посещал Египет в 1998 и 2017 годах. В свою очередь египетский лидер Абдель Фаттаха ас-Сиси был в Минске лишь один раз - летом 2019 года. Тогда Лукашенко лично проводил его в аэропорт, а также передал подарки: черную икру местного производства, клубнику и хлеб.
Источник: sputnik.by
10:02 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.