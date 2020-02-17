Лукашенко летит в Египет: что в программе визита?

А накануне посол Беларуси в Каире Сергей Терентьев рассказал, что готовится к визиту главы Беларуси в Египет.





Эта рабочая поездка Александра Лукашенко станет третьей по счету за все время белорусско-египетских отношений.





Как сообщил посол, планируется "очень активное общение" на уровне глав государств. Также будет много деловых встреч. В частности, в Египте пройдет первое заседание совета делового сотрудничества.





Готовятся к подписанию коммерческие документы о поставках новой партии автобусов МАЗ и тракторов.





"Будет подписан такой интересный документ, как соглашение между МАЗом и рядом египетских предприятий и компаний по поставкам совместно собираемой продукции в страны Африки. Это наше перспективное направление, над которым мы будем работать в ближайшие годы", - рассказал Терентьев в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.





Кроме того, к приезду Лукашенко готовят выставку совместных достижений.





Ранее Лукашенко посещал Египет в 1998 и 2017 годах. В свою очередь египетский лидер Абдель Фаттаха ас-Сиси был в Минске лишь один раз - летом 2019 года. Тогда Лукашенко лично проводил его в аэропорт, а также передал подарки: черную икру местного производства, клубнику и хлеб.







