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Лукашенко летит в Египет: что в программе визита?

В конце минувшей недели стало известно, что в ближайшее время Лукашенко намерен посетить Египет.

А накануне посол Беларуси в Каире Сергей Терентьев рассказал, что готовится к визиту главы Беларуси в Египет.

Эта рабочая поездка Александра Лукашенко станет третьей по счету за все время белорусско-египетских отношений.

Как сообщил посол, планируется "очень активное общение" на уровне глав государств. Также будет много деловых встреч. В частности, в Египте пройдет первое заседание совета делового сотрудничества.

Готовятся к подписанию коммерческие документы о поставках новой партии автобусов МАЗ и тракторов.

"Будет подписан такой интересный документ, как соглашение между МАЗом и рядом египетских предприятий и компаний по поставкам совместно собираемой продукции в страны Африки. Это наше перспективное направление, над которым мы будем работать в ближайшие годы", - рассказал Терентьев в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Кроме того, к приезду Лукашенко готовят выставку совместных достижений.

Ранее Лукашенко посещал Египет в 1998 и 2017 годах. В свою очередь египетский лидер Абдель Фаттаха ас-Сиси был в Минске лишь один раз - летом 2019 года. Тогда Лукашенко лично проводил его в аэропорт, а также передал подарки: черную икру местного производства, клубнику и хлеб.
Источник: sputnik.by
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