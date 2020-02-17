Cтанислав Белковский: У Путина и Лукашенко отношения Каина и Авеля

- Хороших отношений между господами Путиным и Лукашенко никогда не было. Лукашенко нравился Борису Ельцину. Ельцин воспринимал его как сына. А Владимир Владимирович воспринимал его как нехорошего брата. У них отношения Каина и Авеля.





И безусловно, для Путина Лукашенко — предатель, который пытается использовать российские ресурсы и невозможность России официально и декларативно выйти из интеграционных инициатив, включая так называемое союзное государство России и Беларуси и Евроазиатское экономическое сообщество, для того, чтобы выжимать из России всяческие уступки по экономическим вопросам, в частности, в части цен на энергоносители.