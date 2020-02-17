В последний день подали свои документы для участия в праймериз бывшая депутат Анна Канопацкая и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, пишет "Телеграф"





Ранее намерение выдвинуться высказывал предприниматель Владимир Усеня, но, как сообщил руководитель штаба праймериз Игорь Борисов, он не успел собрать необходимое количество подписей.





Таким образом, в срок подать необходимый пакет документов смогли 6 человек: Юрий Губаревич (Движение «За Свабоду»), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия), Ольга Ковалькова (Социально-христианское движение), Анна Конопацкая и Алексей Янукевич.





17 февраля начинается проверка поступивших документов. Она будет продолжаться две недели, но может завершиться и раньше. Проверкой всех документов будет заниматься контрольный отдел штаба, который будет также проверять собранные самовыдвиженцами подписи. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.





Ольга Ковалькова и Анна Канопацкая для своего выдвижения собирали подписи, а остальные претенденты на звание «единого» были выдвинуты от своих организаций.



