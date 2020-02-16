Чехия и Чечня поспорили из-за названий

«В этом случае будут путать Чехию и Чечню, я не знаю. Мне это не нравится. Мы — Чешская Республика. Мы — чехи. И я не знаю, кому пришла такая глупая идея. Сумасшедшая», — поделился мнением Бабиш. Отмечается, что главным сторонником названия Czechia является президент страны Милош Земан.





В 2016 году власти Чешской Республики утвердили еще одно официальное название страны — Чехия (на английском языке — Czechia). Оно было одобрено Земаном, тогдашним премьером Богуславом Соботкой, спикерами обеих палат парламента, министрами иностранных дел и обороны. Другое название страны — «Чешская Республика» (Czech Republic).





Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о схожести названий республик. Об этом он заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва»





«Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев», — сказал он.





Умаров предположил, что Бабиш «решил понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе».