+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Статкевич о предвыборной кампании: Выдвинем минимум 30 кандидатов в президенты

Николай Статкевич планирует попытаться зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата в президенты. Если это не получится, он собирается создать целую сеть инициативных групп по всей Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью автору YouTube-канала «Страна для жизни», пишет TUT.BY.

У Статкевича есть неснятая до 2023 года судимость «за организацию массовых беспорядков» в 2010 году. Это формальное препятствие для регистрации.

Однако он заявил, что попытается зарегистрировать свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты и собрать необходимое для этого количество подписей. Если его не зарегистрируют, то «Белорусский национальный конгресс» выдвинет минимум 30 инициативных групп кандидатов в президенты. Развивать их предложат тем, кто поддержит Статкевича на первом этапе.

— Мы хотим, чтобы в каждом крупном городе был минимум один человек, который выдвигается кандидатом в президенты, — сказал политик в интервью. — Чтобы этого человека знали, он был защищен тем, что он выдвигается кандидатом. [Инициативную] группу можно одинаковую всем, ну если кого-то еще там дополнительно запишут. И эти люди начнут протест. Требование будет одно: честные выборы без Лукашенко и с участием Статкевича и иных политиков, которых Лукашенко искусственно ограничил в правах.

Также в интервью Статкевич рассказал о своем разочаровании в белорусской избирательной системе и недоверии к ней. Он вспомнил, что еще 2010 году просил избирателей не отдавать за него голос, а вместо этого призывал людей протестовать. Скептически он относится и к выборам 2020 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru