Министр иностранных дел Польши назвал Россию угрозой ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия является серьезной угрозой для Европейского Союза. Об этом он сказал в ходе 56-й Мюнхенской конференции, передает RFM24





«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.





Также польский министр ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего, что Европа должна стремиться к диалогу с Россией, а санкции против нее не принесли ничего позитивного. По словам Чапутовича, подобные заявления «преждевременны» и Польша не разделяет такую позицию.





«Мы разделяем позицию, высказанную президентом Эстонии, о том, что мы должны поддержать Украину и дать четкий сигнал России о том, что ее политика в отношении Украины неприемлема, ранее в отношении Грузии, теперь в отношении Сирии, Ливии, Венесуэлы и Центральной Африки», - заявил министр.





Санкции должны быть сохранены до тех пор, «пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права», сказал он.