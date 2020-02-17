+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Асада

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей.

Как сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает DW.

Трамп также выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.

Уточняется, что телефонный разговор лидеров США и Турции состоялся ранее в пятницу, 15 февраля.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru