Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Асада
Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей.
Как сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает DW.
Трамп также выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.
Уточняется, что телефонный разговор лидеров США и Турции состоялся ранее в пятницу, 15 февраля.
08:06 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.