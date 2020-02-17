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ОНТ: Беларусь — не регион России. Мы — суверенная страна и пора бы это уже запомнить

Центральный беларусский телеканал ОНТ в очередном выпуске «Антифейк» устами ведущего Дмитрия Семченко устроил заочную порку российскому политику Владимиру Жириновскому, а заодно и всей российской власти.

Поводом стали недавние высказывания лидера российской парламентской партии, который прокомментировал переговоры двух президентов в Сочи: «Лукашенко все хочет подешевле. 102 года наши национальные регионы – все подешевле. Но за счет кого? За счет русского народа. Вам подешевле – русским подороже», пишет reform.by

Пересказывать сюжет не имеет смысла, это нужно смотреть. Отметим лишь, что не часто за последние 25 лет в эфире центрального беларусского телевидения звучали фразы «Беларусь – это не регион России», «мы – суверенная страна и пора бы это уже запомнить», «хамство и неуважение к целому народу», «международная угроза», «шутам не дают столько эфира на федеральных каналах».
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