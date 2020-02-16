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Протест продолжается: в Бресте около 100 противников аккумуляторного завода прошли шествием по городу

Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте провели традиционную воскресную акцию протеста, на которую собралось около 100 человек. Акция прошла в двух форматах – в виде кормления голубей и шествия по улицам города к кинотеатру «Беларусь», рассказал «Белсату» правозащитник Владимир Величкин.

«Милиционеров стало меньше, а те, что есть – не агрессивны. Это позитивно. Кроме того, под давлением общества власти вынуждены реагировать на то, что происходит, и все больше и больше фактов нарушения законодательства и прав граждан выясняется и озвучивается. Власти публично осуждают виновных», – рассказал «Белсату» правозащитник Владимир Величкин.

Милиционеры через звукоусилители предупреждали людей на площади об ответственности за участие в несанкционированной акции, но задержаний не было.

Участники акции «кормления голубей» считают, что остановить запуск аккумуляторного завода удалось только благодаря усилиям общественности. Но при этом протестующие считают, что на самом деле круг втянутых в фальсификации и злоупотребления гораздо более широкий. А те персоны, которых осуждают – это делается только для того, чтобы создать видимость, что ведется борьба с коррупцией. Еще одна причина уступок властей – желание приостановить волну протеста и не допустить его расширения.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. С 25 февраля 2018 года противники строительства завода собираются каждое воскресенье в центре Бреста, чтобы символически покормить голубей.
Источник: belsat.eu /ИР
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