Итак, в результате встречи Путина с Лукашенко выяснилось, что Россия и Беларусь в обозримом будущем не будут предпринимать никаких попыток по созданию единого государства. Более того, вектор развития отношений направлен прямо в противоположную сторону — на отдаление друг от друга, пишет российская Свободная пресса





Недавней встрече двух президентов в Сочи предшествовал визит в Минск американского госсекретаря Майка Помпео. И вот этот вояж главы Госдепа, состоявшийся в первый раз с 1994 года, Лукашенко решил использовать для давления на Путина. То есть для шантажа с целью выторговывания преференций по нефти и газу. При условии, что Минск взамен ничего давать не намеревается.





Частично Лукашенко своих целей добился, но при этом, как это ему свойственно, остался сильно недовольным. Газ в Беларусь будет поставляться по льготным ценам. Однако за нефть придется выкладывать рыночную стоимость.

Итак, что же этакого могло прозвучать из уст белорусского президента во время сочинской встречи с глазу на глаз?





Несомненно, Лукашенко передал Путину «благую весть», которую привез в Минск Помпео: США могут полностью обеспечивать белорусов своей высококачественной нефтью. Вот только насчет цены ничего не известно.





А вот другая тема представляется более интересной — тема безопасности Российской Федерации, боеспособности ее армии. Тут аргументов у Лукашенко вполне достаточно. И один из них обнародовал Станислав Белковский.





В эфире «Эха Москвы» эксцентричный политолог сообщил, что в Минске Лукашенко сказал Помпео буквально следующее: «Если нас будут совсем душить, то Америка придет нам на помощь, а мы взамен закроем российскую радиолокационную станцию под Барановичами и тем самым ослепим российскую же систему раннего предупреждения о ракетном нападении».





И якобы в Сочи Лукашенко намекнул Путину, что может закрыть российскую РЛС, входящую в СПРН (Систему предупреждения о ракетном нападении).





Тут два вопроса. О возможности высказывания Батькой такой угрозы. Хоть вероятность и не стопроцентная, но она существует.

«Закрытие «Вилейки» будет несоизмеримо чувствительнее для поддержания обороноспособности страны, чем отключение «Волги»





Второй вопрос — возможно ли Беларуси закрыть российскую РЛС? И это тоже вполне возможно, существуют все юридические основания. Речь идет о РЛС 70М6 «Волга», разработанной НИИ ДАР. Ее проектирование началось в 1983 году. А решение о размещении станции в Белоруссии неподалеку от города Барановичи было принято в 1984 году в ответ на размещение в Европе ракет средней дальности «Першинг-2». (Увы, сейчас такая ситуация может повториться из-за отмены ДРСМД).





Строительство грандиозной стационарной станции началось в 1986 году. Потом оно замораживалось в связи с принятием ДРСМД, возобновлялось из-за того, что США начали заявлять о своем недовольстве Договором ПРО…





А потом Россия и Беларусь стали разными государствами. В итоге 6 января 1995 года Беларусь передала России в аренду на 25 лет земельный участок, на котором строилась РЛС «Волга». А из этого следует, что срок аренды уже истек и Батька может ее не продлить. Но это, конечно, чисто юридически. Однако для подписания нового договора его придется задаривать. Ведь не идти же на него войной.





Нужна ли России эта РЛС? Однозначно можно сказать — нужна. У нее прекрасные характеристики — дальность обнаружения МБР и РСД достигает 4800 км. Малозаметные объекты с ЭПР 0,1 кв. м засекаются на расстоянии 2000 км. При этом РЛС работает в дециметровом диапазоне, то есть обладает высокой разрешающей способностью, благодаря чему может выдавать целеуказание. И еще одно достоинство — по сравнению с РЛС «Воронеж», расположенными на территории России, «Волга» выдвинута на Запад.





Но в связи с истечением срока договора об аренде у Лукашенко на руках еще больший козырь. По договору передавалась еще и территория в Минской области, на которой с середины 60-х годов располагается 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка». Это громадное антенное поле с мачтами 300-метровой высоты, занимающее площадь в 400 гектаров.





Обслуживающая его радиостанция «Антей» работает на сверхдлинных волнах, которые проникают в морские и океанские воды на глубину до 50 метров. «Вилейка», имеющая дальность 10000 км, предназначена для связи с подводными лодками, находящимися в Атлантическом, Индийском и частично Тихом океанах.





И РЛС «Волга», и узел связи «Вилейка» относятся к стратегическим объектам. Но при этом закрытие «Вилейки» будет несоизмеримо чувствительнее для поддержания обороноспособности страны, чем отключение «Волги». Потому что задачи «Волги» могут частично взять на себя РЛС «Воронеж», а также спутниковая группировка, входящая в состав интегрированной СПРН.





Но есть и другие стратегические темы, на которых может спекулировать Лукашенко

Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс» используют колесное шасси МЗКТ-79221, выпускающееся Минским заводом колесных тягачей. Оно отличается высокой грузоподъемностью — 80 тонн — в сочетании с хорошей проходимостью при мощности дизельного двигателя в 800 л.с. Максимальная скорость «Ярса» — 45 км/ч. Комплекс способен преодолевать крутые подъемы, спуски и броды глубиной более метра.





РВСН требуется периодически закупать новые шасси, а также пополнять запасы запчастей, чтобы производить ремонтные и регламентные работы. Однако с некоторых пор белорусская сторона начала проявлять недовольство закупочными ценами, что, конечно, естественно. Но вот в оппозиционных изданиях поднимается вопрос о том, что следовало бы ограничить поставки России шасси, а то и вовсе их отменить. Вполне понятно, что таким козырем Лукашенко воспользуется с удовольствием. То есть расширит поле шантажа за счет шасси МЗКТ-79221.





Казалось бы, урегулировать этот вопрос несложно — необходимо заменить белорусское шасси российским. Однако у нас колесные тягачи, которые подошли бы для использования их в комплексе «Ярс», не производятся. 12 лет назад начались конструкторские работы по созданию семейства прекрасных, с точки зрения ТЗ, шасси и тягачей «Платформа-О», но до сих пор ничего не готово. И неизвестно, когда же появится что-то, что избавит РВСН от непредсказуемых действий Лукашенко.





Необходимо сказать, что, несмотря на серьезные проблемы, которые испытывает белорусская экономика, ОПК страны достаточно успешен. О чем, например, свидетельствует то, что Беларусь занимает 18 место на мировом рынке вооружений, ежегодно зарабатывая более миллиарда долларов. И это при населении в 9,5 млн человек, что меньше, чем население Москвы.





Автомобильная техника — это главное направление. Россия закупает белорусские шасси еще и для систем залпового огня, и для некоторых ЗРК. Есть поставки микросхем. Оптики. Некоторой часть авионики для истребителей МиГ-29, Су-27 иСу-30. Белорусские комплектующие используются в российских танках, БМП, БМД, САУ, ПТРК. По различным оценкам, доля белорусских комплектующих в российской военной технике лежит в пределах от 10 до 15 процентов.





Из чего следует, что России и Беларуси надо дружить, а не собачиться. И это уже вопросы экономической дипломатии, а не выкручивания рук. Выкручивание рук может до Майдана довести.