Председателем Грамады переизбран Игорь Борисов
Председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) на второй срок переизбран Игорь Борисов. Такое решение принято на съезде партии в Минске.
Игорь Борисов родился 24 мая 1982 г. в г. Могилеве. С 2018 г. проживает в Минске.
Окончил Белорусско-Российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера - электрика и политолога. Магистр политических наук.
В БСДП вступил в 2001 г.. С 3 августа 2008 г. член ЦК БСДП, с 2009 г. Ответственный за партийную работу в Могилевской области, член Президиума БСДП. С 10 октября 2010 г. заместитель председателя БСДП. С 13 марта 2016 г. первый заместитель председателя БСДП. С 11 марта 2018 г. председатель БСДП.
Женат, имеет двух дочерей.
"Белорусский партизан"
14:57 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.