Председателем Грамады переизбран Игорь Борисов

Игорь Борисов родился 24 мая 1982 г. в г. Могилеве. С 2018 г. проживает в Минске.

Окончил Белорусско-Российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера - электрика и политолога. Магистр политических наук.





В БСДП вступил в 2001 г.. С 3 августа 2008 г. член ЦК БСДП, с 2009 г. Ответственный за партийную работу в Могилевской области, член Президиума БСДП. С 10 октября 2010 г. заместитель председателя БСДП. С 13 марта 2016 г. первый заместитель председателя БСДП. С 11 марта 2018 г. председатель БСДП.





Женат, имеет двух дочерей.