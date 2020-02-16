+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Еще в 2016 году Лукашенко послал сигнал США, что хочет нормализации отношений

Об этом в интервью американскому изданию Daily Best заявил Майкл Карпентер, работавший во времена Обамы в Пентагоне, а сейчас являющийся экспертом Atlantic Council и старшим директором «Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден» при Пенсильванском университете.

Еще в 2016 году Лукашенко послал сигнал США, что хочет нормализации отношений
Майкл Карпентер занимался вопросами политики в отношении Евразии в качестве заместителя помощника министра обороны при администрации Обамы. Он лично встречался с Александром Лукашенко и утверждает, что переломным моментом в сознании "последнего диктатора Европы" стала агрессия России против Украины.

Майкл Карпентер утверждает, что Лукашенко послал сообщение громко и четко, когда они оба провели двухчасовую встречу в марте 2016 года.

«Мы потратили почти половину этого разговора на Украину, - сказал Карпентер. -- В то время мне было совершенно очевидно, что это его очень озаботило, что он очень обеспокоен тем, что происходящее значит для его собственной страны».

С тех пор белорусы продолжают сигнализировать США о том, что они хотят более теплых отношений. И американцы дали ответный сигнал. Якобы, Весс Митчелл - помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам в период с 2017 по 2019 год - дал понять белорусам, что все может измениться. 

Ответ Митчелла был в том смысле, что если Беларусь серьезна, то можно общаться, потому что США тоже серьезны. 

Как пишет американское издание, в течение многих лет правительство США считало Беларусь безнадежным делом.

«Мы считали само собой разумеющимся, что Беларусь будет заморожена во времени как советский реликтовый парк», -- заявил изданию один из чиновников. Добавив, что последние несколько лет подтвердили ошибочность этого предположения. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru