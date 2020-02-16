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Эксперт: Лукашенко возвращается к точечному популизму в экономике

Президент Беларуси в ходе региональных поездок пытается поднять свои рейтинги за счет обещаний увеличения поддержки госпредприятий. Власти корректируют информационную политику и механизмы налаживания обратной связи с населением с помощью онлайн-механизмов.

Правительство вынуждено соглашаться с политической обусловленностью поддержки госсектора экономики в год президентских выборов. Замглавы Минэкономики подчеркнул важность социальной функции госпредприятий и обосновал необходимость оказания им бюджетной помощи. Во время своих региональных поездок глава государства обещает финансовую поддержку проблемным производствам, как, к примеру, Добрушской бумажной фабрике.

В долгосрочной перспективе власти демонстрируют готовность к проведению постепенных преобразований в проблемных секторах, а также повышению их эффективности и снижению нагрузки на бюджет в результате сотрудничества с международными институтами. Портфель проектов Всемирного банка в Беларуси достиг USD 1,8 млрд., что позволило, к примеру, провести исследования необходимых реформ в сфере образования, здравоохранения, повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства. При этом в правительстве существует консенсус по вопросу структурных преобразований, позиции по которым во многом совпадают с международными организациями. В свою очередь экономический блок использует зарубежные институты и инвестиции в качестве аргументации в споре с консервативно настроенной президентской администрацией.

Накануне старта президентских выборов региональные власти демонстрируют большую открытость к требованиям населения. Региональные администрации начинают активное использование онлайн-инструментов – популярных пабликов в социальных сетях, телеграм-каналов и Google Форм.

Суд отказал в исковых требованиях к Андрею Дмитриеву по поводу показа еды Дзержинской районной больницы во время предвыборной кампании. По всей видимости, силовики достигли определенного предела репрессивности в отношении гражданского общества и оппозиции. Однако наиболее ярким лидерам уличного протеста еще могут грозить суды, штрафы и аресты за декабрьские акции.

Таким образом, беларуское руководство увеличит точечную поддержку госсектора для повышения своих рейтингов накануне даты выборов, но за счет ранее аккумулированных средств и без угрозы макроэкономической стабильности. 
Дмитрий Кухлей, "Беларусь в фокусе"
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