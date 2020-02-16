В Мюнхене участник демонстрации облил себя бензином и хотел поджечь
Участник демонстрации в Мюнхене, которая проходит параллельно с конференцией по безопасности, облил себя бензином.
"На демонстрации, которая была направлена против конференции, человек облил себя бензином и, держа в руке зажигалку, шел в направлении собравшихся. Полиция это заметила. Поджог был предотвращен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мотивы манифестанта неизвестны. Других подробностей инцидента пока нет.
В акции протеста, которую проводят организации левого толка, участвуют около 3 тыс. человек.
09:51 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.