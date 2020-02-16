+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Незыгарь»: РФ может остановить транзит нефти через Беларусь в случае несанкционированного отбора

«Транснефть» может остановить транзит нефти через Беларусь при первом случае несанкционированного отбора, сообщает известный своими информационными вбросами околокремлевский Телеграм-канал Незыгарь.

«Транснефть в спешном порядке готовит изменение маршрута доставки нефти для европейских потребителей. Транзит всей нефти через Беларусь будет остановлен при первом случае несанкционированного отбора. Компании Гуцериева полностью выбрали квартальную квоту по поставкам нефти на белорусские НПЗ. Следующая возможность откроется 1 апреля, в День смеха. Новых контрактов пока не предвидится. Российские компании отказываются отправлять нефть в Беларусь из-за низкой маржинальности рынка», - говорится в сообщении. 

Хотя, как вы понимаете, приостановить транзит будет немножко сложно. У России и так проблемы с европейскими рынками. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru