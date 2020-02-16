«Транснефть в спешном порядке готовит изменение маршрута доставки нефти для европейских потребителей. Транзит всей нефти через Беларусь будет остановлен при первом случае несанкционированного отбора. Компании Гуцериева полностью выбрали квартальную квоту по поставкам нефти на белорусские НПЗ. Следующая возможность откроется 1 апреля, в День смеха. Новых контрактов пока не предвидится. Российские компании отказываются отправлять нефть в Беларусь из-за низкой маржинальности рынка», - говорится в сообщении.





Хотя, как вы понимаете, приостановить транзит будет немножко сложно. У России и так проблемы с европейскими рынками.