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МИД Беларуси определился с кандидатурой посла в США

Об этом в интервью SB.by сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

- Мы определились с кандидатурами, направили на рассмотрение Главе государства. Думаю, в ближайшее время завершим внутренние процедуры. По заверению американской стороны, они тоже готовы в ближайшие несколько месяцев направить посла. Я думаю, что это хороший сигнал для всех в плане развития белорусско-американских отношений, -- заявил Макей. 

 Он также анонсировал визит президента Беларуси в Латвию. По словам главы МИД, визит должен состояться в начале апреля этого года. 
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