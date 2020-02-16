МИД Беларуси определился с кандидатурой посла в США

- Мы определились с кандидатурами, направили на рассмотрение Главе государства. Думаю, в ближайшее время завершим внутренние процедуры. По заверению американской стороны, они тоже готовы в ближайшие несколько месяцев направить посла. Я думаю, что это хороший сигнал для всех в плане развития белорусско-американских отношений, -- заявил Макей.





Он также анонсировал визит президента Беларуси в Латвию. По словам главы МИД, визит должен состояться в начале апреля этого года.