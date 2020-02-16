МИД Беларуси определился с кандидатурой посла в США
Об этом в интервью SB.by сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.
- Мы определились с кандидатурами, направили на рассмотрение Главе государства. Думаю, в ближайшее время завершим внутренние процедуры. По заверению американской стороны, они тоже готовы в ближайшие несколько месяцев направить посла. Я думаю, что это хороший сигнал для всех в плане развития белорусско-американских отношений, -- заявил Макей.
Он также анонсировал визит президента Беларуси в Латвию. По словам главы МИД, визит должен состояться в начале апреля этого года.
07:57 16/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.