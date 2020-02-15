Зеленский назвал количество плененных украинцев
Люди "содержатся в нечеловеческих условиях"
Фото: censor.net.ua
В плену на неподконтрольных Киеву территориях остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ, заявил во время своего выступления в Мюнхене Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности во время своего выступления заявил, что в плену сепаратистов на неподконтрольной Украине территории на Донбассе остаются более 200 украинцев. Глава государства добавил, что еще 100 человек, среди которых и украинцы и крымские татары, удерживаются российскими властями в Крыму.
"Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - заявил Зеленский.
Напомним, что президент Украины пребывает с двухдневным визитом в Германии. В частности, он в субботу, 15 февраля, принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
19:33 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.