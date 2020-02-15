Среди спикеров — нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич и белорусские оппозиционные политики: Павел Северинец, Анатолий Лебедько и Дмитрий Кучук.





Также выступали председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, бывший глава МИД Украины Павло Климкин, глава восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис, сообщает "Новая газета — Балтия".





Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич выступила во время заседания по телефону. Она заявила, что Беларусь вынесла ноль уроков после Чернобыльской аварии, но есть надежда на новое поколение:









“Сейчас уже ясно, что растет поколение Греты, которое задает вопрос: какую планету вы нам оставите? Они наверняка сделают больше, чем мы”.





Представители белорусской оппозиции заявили, что БелАЭС — это российский инструмент влияния, а кредит за станцию будут выплачивать все белорусы:





“Если вы поедете к АЭС, вы увидите указатель — “Белорусская АЭС”. Правильнее было бы поставить другой указатель — “Путинско-лукашенковская АЭС”, потому что с точки зрения перспективы будущего — там нет ничего белорусского. От белорусского там только деньги налогоплательщиков — 10 миллиардов кредита, который будут отдавать наши граждане”, — сказал Анатолий Лебедько.





Павел Северинец заявил, что электростанция — стратегический проект Путина: “Островецкая АЭС — это российская ядерная бомба, которую подложили под самые границы Евросоюза — в 45 км от Вильнюса”.





Делегаты съезда единогласно утвердили текст письма для Александра Лукашенко. В нем предлагается начать переговоры в форматах “Беларусь-Литва” и “Беларусь-ЕС” и не запускать АЭС:





“Мы предлагаем вам не содействовать запуску первого блока этой атомной станции, игнорируя международные требования безопасности и наше добрососедство”.









Кроме письма Лукашенко, на съезде был утвержден и текст петиции, адресованной Европарламенту. Движение против Островецкой АЭС выдвигает пять основных требований:





Во-первых признать, что на БелАЭС во время строительства первого реактора были допущены серьезные нарушения. В том числе близкое расположение АЭС от Вильнюса. Во-вторых не выдавать лицензию на эксплуатацию АЭС. В-третьих признать, что Островецкая АЭС угрожает национальной безопасности Литвы и принять законы, запрещающие импорт электроэнергии с этой станции. В-четвёртых рассмотреть вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство Островецкой АЭС. И в-пятых ускорить процесс синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой, чтобы снизить зависимость от российских источников энергии.



