Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции на место единого кандидата, пишет euroradio.fm

Желании участвовать в праймериз высказывала и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, но она пока заявку не подала. Также о желании участвовать в праймериз объявил фанипольский бизнесмен Владимир Усеня.





Прием заявок кандидатов в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.









Согласно правилам участия, каждый желающий должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за независимость Беларуси и против диктатуры; защиту социальных и экономических прав граждан; выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве; развитие белорусского языка и культуры.





Отдельным пунктом обозначено, что "единый" должен выступать за светскость государства, и должен уважать права верующих. Но также не выступать с заявлениями, "которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество".



