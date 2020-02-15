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Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции

Она стала четвертым официальным кандидатом и первой женщиной. До нее заявки подали её коллега и сопредседатель БХД Павел Северинец, глава Движения "За Свободу" Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.

Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции
Ольга Кавалькова / Еврорадио
Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз оппозиции на место единого кандидата, пишет euroradio.fm
Желании участвовать в праймериз высказывала и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, но она пока заявку не подала. Также о желании участвовать в праймериз объявил фанипольский бизнесмен Владимир Усеня.

Прием заявок кандидатов в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.


Согласно правилам участия, каждый желающий должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за независимость Беларуси и против диктатуры; защиту социальных и экономических прав граждан; выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве; развитие белорусского языка и культуры.

Отдельным пунктом обозначено, что "единый" должен выступать за светскость государства, и должен уважать права верующих. Но также не выступать с заявлениями, "которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество".
Алексей Карпеко
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