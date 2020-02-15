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Послу России отказано. Конгресс за независимость просит помещение и жалуется на недостаток финансирования

Посла России решено не приглашать, зато в качестве гостей на Конгрессе будут ждать ряд российских демократических деятелей (таких, как Виктор Шендерович, дочь БорисаНемцова - Жанна).

Послу России отказано. Конгресс за независимость просит помещение и жалуется на недостаток финансирования

Оргкомитет Всебелорусского Конгресса за независимость принял решение пригласить на форум посольства стран-соседей, аккредитованных в Беларуси, стран Восточного партнерства, стран-гарантов белорусского суверенитета по Будапештскому меморандуму.


Такое решение 13 февраля принял оргкомитет Всебелорусского Конгресса за независимость.


Жанна Немцова

Аналогичное приглашение на форум получит и МИД Беларуси.


Однако перед организаторами возник ряд финансово-организационных проблем. Из-за сложностей аренды помещения для Конгресса его организаторы будут вынуждены обратиться в Мингорисполком с призывом, чтоб городские власти поспособствовали в согласовании помещения для проведения 15 марта общенационального мероприятия. 


Остаются проблемы и с финансированием Конгресса, в случае неоплаты проезда делегатов из регионов Беларуси их общее число может оказаться меньше запланированного. Поэтому оргкомитет определил меры для срочного привлечения средств.


Группа экспертов во главе с Сергеем Антончиком предложила интересный сценарий и интеллектуальное содержание проведения общенациональной дискуссии об истории национальной государственности, угрозах суверенитету Республики Беларусь и о будущем белорусского государства. Для финализации документов была создана редакционная комиссия Оргкомитета, в которую вошли, кроме С. Антончика, Михаил Пастухов, Елена Крушевская, сопредседатели Оргкомитета Елена Анисим, Игорь Рынкевич.


 

Виктор Шендерович


В стороне от подготовки Всебелорусского Конгресса за независимость остается фактически лишь Объединенная гражданская партия. Решено направить в ОГП обращение с предложением сменить статус наблюдателя (1 человек на Конгрессе) на соорганизатора Конгресса (40 делегатов).


Вскоре подобные информационные письма будут направлены и другим структурам гражданского общества с предложением о выдвижении делегатов на Конгресс. С другой стороны, на Заявление о созыве Конгресса от 28 января любые НГО, гражданские инициативы смогут направить письма с протоколами о выдвинутых делегатах на электронный адрес Оргкомитета: belaruscongress@gmail.com


В соцсети Фейсбук открывается специальная группа “Усебеларускі Кангрэс за незалежнасць”, где публикуется вся информация о Конгрессе, включая файл с Инструкцией о нормах представительства и порядке выбора делегатов.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
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