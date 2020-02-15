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Порошенко: Путин думает, что он если не Бог, то уже где-то рядом

Петр Порошенко рассказал в интервью Адаму Михнику о своем опыте общения с Владимиром Путиным. По словам пятого президента, впервые он встретился с нынешним хозяином Кремля в 2002 году. Потом были встречи в 2004 и в 2005 годах.



По словам Порошенко, тогда у него сложилось впечатление, что Путин выполняет все свои обещания. Однако, начиная с 2014 года, ни одного из своих обещаний президент РФ так и не выполнил. В качестве примера лидер «Европейской солидарности» привел историю с Олегом Сенцовым. он рассказал, что в ходе телефонного разговора они договорились с Путиным, что Россия отпустит украинского режиссера. При этом президент РФ потребовал отпустить взамен журналистов телеканала «Лайф Ньюс», стрелявших по украинским БМП из гранатомета.

Причем, Путин требовал, чтобы россияне были отпущены первыми. Порошенко подчеркнул - он пошел на это, поскольку очень хотел освободить Сенцова. Однако потом Путин вдруг все переиграл. Он заявил - «неожиданно выяснилось», что Сенцов является опасным преступником, планировавшим всех убить. В итоге режиссер провел в плену 5 лет. По мнению Порошенко, Путин не считает себя обычным человеком. Он думает, что если не Бог, то уже где-то рядом. Также Путин убежден, что именно от него зависит судьба всего мира. Читайте также: Порошенко: И у Украины, и у Европы сегодня общий источник угрозы - это Россия, возглавляемая Путиным.
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