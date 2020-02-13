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Леонид Заико: «Я готов работать премьер-министром»

Известный экономист говорит, что, если ему предложат должность премьер-министра, он без долгих раздумий согласится. И даже служебной машиной пользоваться не будет – от дома, где живет кандидат экономических наук, до Дома правительства всего 315 шагов.

Леонид Заико: «Я готов работать премьер-министром»
Кажется, Леонид Заико, как никто другой, знает, что сегодня нужно делать с белорусской экономикой. Он часто раздает советы и рекомендации чиновникам,
анализируя суровую белорусскую действительность. А почему ему самому не возглавить, например, одно из министерств и не показать, как надо работать, задалась вопросом "Народная Воля". 

– Я никого жизни не учу, – и в шутку, и всерьез говорит Леонид Федорович. – Мой главный принцип: не мешать и дать возможность людям делать свои собственные ошибки.

– В свое время Александр Лукашенко предложил вашему коллеге экономисту Ярославу Романчуку раскрыть весь свой потенциал и возглавить колхоз. Но тот отказался. А вам предлагали колхоз или должность министра?

– Я сразу сказал, что пойду только премьер-министром. Чтобы по мелочам не беспокоили. Это было в те времена, когда еще премьер-министром был Сергей Линг, а я – членом экспертного совета при Совмине.

– Ну, иной раз и правда легче сделать самому, чем объяснять, как должно быть. Например, взять то же Министерство экономики…

– Да его вообще закрыть надо! Я туда могу пойти работать только для того, чтобы его ликвидировать. Совершенно бесполезная институция…
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