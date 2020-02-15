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Леонид Заико: Лукашенко использует критику в адрес России как инструмент самопиара в рамках предвыборной кампании

Александр Лукашенко использует критику в адрес России как инструмент самопиара в рамках предвыборной кампании. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор белорусского аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

«Такие препозиции, типа поменять герб, где уже не будет России, либо спор по энергоносителям – все эти заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании. В этом году Лукашенко идет на выборы и убеждает всех, что из последних сил сражается с демонами из Кремля. Это чисто пропагандистская стратегия», — пояснил эксперт.

При этом, по словам Леонида Заико, «большинство белорусов понимает, что Лукашенко — ставленник Кремля». «Думаю, они сейчас с удивлением воспринимают антироссийские тезисы, которые появились у Лукашенко. К тому же, если посмотреть на реальное положение дел, то Россия субсидировала белорусскую экономику», — заключил эксперт.
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