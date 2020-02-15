Леонид Заико: Лукашенко использует критику в адрес России как инструмент самопиара в рамках предвыборной кампании
Александр Лукашенко использует критику в адрес России как инструмент самопиара в рамках предвыборной кампании. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор белорусского аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.
«Такие препозиции, типа поменять герб, где уже не будет России, либо спор по энергоносителям – все эти заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании. В этом году Лукашенко идет на выборы и убеждает всех, что из последних сил сражается с демонами из Кремля. Это чисто пропагандистская стратегия», — пояснил эксперт.
При этом, по словам Леонида Заико, «большинство белорусов понимает, что Лукашенко — ставленник Кремля». «Думаю, они сейчас с удивлением воспринимают антироссийские тезисы, которые появились у Лукашенко. К тому же, если посмотреть на реальное положение дел, то Россия субсидировала белорусскую экономику», — заключил эксперт.
13:22 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.