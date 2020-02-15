Три года лишения свободы грозит оскорблявшим президента Польши
Прокуратура начала расследование по факту оскорбления президента Польши Анджея Дуды.
Прокуратура в Пуцке начала расследование по факту оскорбления президента Анджея Дуды. Этот инцидент произошел во время празднования столетия «обручения» Польши с морем, пишет polskieradio.pl
Тогда группа людей приветствовала президента криками: «лжец», «ты будешь сидеть», «государственный трибунал», «республика Банася» и «хватит врать». Во время выступления Анджея Дуды были слышны свистки, и, по сообщениям некоторых СМИ, звучали вульгарные выражения.
Есть видеозаписи инцидента, сделанными полицейскими. Тем, кто совершил правонарушение, грозит 3 года лишения свободы за публичное оскорбление президента.
14:08 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.