+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Три года лишения свободы грозит оскорблявшим президента Польши

Прокуратура начала расследование по факту оскорбления президента Польши Анджея Дуды.

Прокуратура в Пуцке начала расследование по факту оскорбления президента Анджея Дуды. Этот инцидент произошел во время празднования столетия «обручения» Польши с морем, пишет polskieradio.pl


Тогда группа людей приветствовала президента криками: «лжец», «ты будешь сидеть», «государственный трибунал», «республика Банася» и «хватит врать». Во время выступления Анджея Дуды были слышны свистки, и, по сообщениям некоторых СМИ, звучали вульгарные выражения.

Есть видеозаписи инцидента, сделанными полицейскими. Тем, кто совершил правонарушение, грозит 3 года лишения свободы за публичное оскорбление президента.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru