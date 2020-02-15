Бывший коммунист, безнесмен из Фаниполя хочет стать "единым" от оппозиции
В праймериз по определению единого кандидата от оппозиции планирует выдвигаться предприниматель из Фаниполя Владимир Усеня.
pixabay.com
Об этом Еврорадио сообщил координатор праймериз Игорь Борисов.
Еврорадио узнало, что Владимиру Усене 65 лет. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, бывший коммунист, говорит по-белорусски.
У него две дочери. Одна, по словам Усени, миллионерша в США, вторая работает в системе внутренних органов в Минске.
11:23 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.