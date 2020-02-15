Игорь Борисов. Об этом Еврорадио сообщи л координатор праймериз





Еврорадио узнало, что Владимиру Усене 65 лет. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, бывший коммунист, говорит по-белорусски.





У него две дочери. Одна, по словам Усени, миллионерша в США, вторая работает в системе внутренних органов в Минске.



