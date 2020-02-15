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Бывший коммунист, безнесмен из Фаниполя хочет стать "единым" от оппозиции

В праймериз по определению единого кандидата от оппозиции планирует выдвигаться предприниматель из Фаниполя Владимир Усеня.

Бывший коммунист, безнесмен из Фаниполя хочет стать "единым" от оппозиции
pixabay.com
 Об этом Еврорадио сообщил координатор праймериз Игорь Борисов.

Еврорадио узнало, что Владимиру Усене 65 лет. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, бывший коммунист, говорит по-белорусски.

У него две дочери. Одна, по словам Усени, миллионерша в США, вторая работает в системе внутренних органов в Минске.
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