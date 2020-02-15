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Уже не исторический рекорд. За Зеленского на посту президента снова проголосовали бы 38,4% украинцев

Действующего президента Украины Владимира Зеленского в случае, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 38,4% украинцев, говорится в исследовании центра Socis.

Действующего президента Украины Владимира Зеленского в случае, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 38,4% украинцев, говорится в исследовании центра Socis.

За лидера партии Европейская солидарность, экс-президента Украины Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 9,6% опрошенных, за лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко — 9,3%.

Лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко поддержали бы 7,5%, лидера партии Сила и честь Игоря Смешко — 3,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 2,4%.


Остальных кандидатов готовы поддержать менее 2% украинцев. При этом 13,3% опрошенных заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 7,8% затруднились с ответом, пишет Настоящее время.

В рамках исследования методом интервью «face to face» по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).
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