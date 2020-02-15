Белый дом объяснил причины ликвидации Сулеймани

Белый дом предоставил Конгрессу обоснование операции против Касема Сулеймани

Власти США назвали удар по иранскому генералу актом самообороны в ответ на серию участившихся вооруженных нападений.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные атаки на американские объекты и их персонал. Об этом говорится в служебной записке Конгрессу США, распространенной Белым домом 14 февраля, пишет korrespondent.net





"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", − подчеркнули в администрации США.









Напомним, в начале января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на посольства страны.

При этом в объяснении Белого дома не содержится упоминание о неминуемой угрозе для жизни американцев.



