До назначения в Совет Республики она была министром труда и социальной защиты и поддерживала печально известный декрет о дармоедах. Belsat.eu вспоминает, чем Щеткина запомнилась белорусскому обществу.





Марианна Щеткина родилась в Мурманской области, получила образование физика, после чего работала инженером на заводе «Интеграл» в Североморске. В 1986 году переезжает в Минск и устраивается в школу учителем физики. Спустя два десятилетия Щеткина уже возглавляет комитет по труду и занятости при Мингорисполкоме. В 2009 году возглавляет Министерство труда и социальной защиты. С 2016 по 2019 годы являлась заместителем председателя Совета Республики.

«Крепостной» декрет по деревообработке

В 2012 году Марианна Щеткина лоббировала президентский Декрет №9, который предусматривал запрет на увольнение работников деревообрабатывающей промышленности на период модернизации предприятий. Уволиться без согласия нанимателя стало невозможно. Если же наниматель по собственной инициативе разрывал контракт с рабочим, последний должен был выплатить «неустойку». Набрать же новых работников было сложно из-за низки зарплат.





Щеткина тогда категорически опровергала, что декрет может вызвать недовольство у работников деревообрабатывающих предприятий.





Общественность и негосударственные профсоюзы включительно с Международной организацией труда отрицательно отнеслись к этому нормативному акту. По мнению экспертов, декрет нарушал сразу две международные конвенции – о принудительном труде и о политике в сфере занятости.





«Дефиле с чайником»

На посту министра Щеткина присоединилась к обещаниям Лукашенко о средней зарплате «по пятьсот». При этом чиновница обычно перекладывала ответственность за низкую оплату труда на самих граждан, а не на государство. Еще в 2012 году, выступая перед Федерацией профсоюзов Беларуси, она утверждала:





«В европейских странах если рабочий день длится 8 часов, то ты должен их полностью посвятить работе. Потратил 15 минут на перекур – это время высчитывается. У нас перекуры не учитываются, как и опоздания. Думаю, каждый из нас видел, что в рабочее время человек с чайником может продефилировать по коридору раз пятнадцать», – говорила экс-министр.





Одновременно Щеткина обещала социальную поддержку, но только тем, у кого «на самом деле есть потребность».





Как писала газета «Белорусы и рынок», один из депутатов Палаты представителей обратил внимание Щеткиной на проблему обеспечения многодетных матерей и привел в пример женщину, которая воспитала 11 детей, а получает пенсию в 70 долларов. Чиновница ответила, что возмущена не маленький суммой помощи от государства, а тем, что сами дети пишут жалобы.





«Как мы воспитываем детей, если 10-11 детей не могут помочь одной матери?», – парировала Щеткина.

Повышение пенсионного возраста

Незадолго до президентских выборов 2015 году Марианна Щеткина была руководителем предвыборного штаба Лукашенко и уверяла: повышение пенсионного возраста не ожидается.





Однако вскоре после выборов она изменила позицию и участвовала в разработке закона, согласно которому возраст выхода на пенсию поэтапно увеличивался до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.





«Никуда мы от этого не уйдем», – говорила она, называя повышение пенсионного возраста неизбежным.

«Дармоедская» история

В начале 2015 года Щеткина разрабатывала Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».





По словам чиновницы, вопрос «пошел не сверху, его подняли сами люди».





Закон, согласно которому граждане должны были выплачивать государству налог на безработицу, уже через два года после заявления Щеткиной взорвался массовыми уличными протестами белорусов. Во время «маршей недармоедов» весной 2017-го людей задерживали, избивали и сажали под арест.





Сопротивление достигло кульминации 25 марта 2017 года, когда было брутально разогнано силовиками. Это был самый массовый протест после Площади-2010.





Щеткина части своей вины в ситуации не признала. Когда Лукашенко принял обновленный Декрет №1, согласно которому незанятые в экономике должны оплачивать коммунальные услуги по себестоимости, она (будучи заместителем председателя Совета Республики) заявила, что документ направлен против «лиц, игнорирующих трудовую деятельность и ведущих асоциальный образ жизни».

Героиня стрит-арта

«Горячей весной» 2017-го в центре Минска на улице Карла Маркса на выбеленном заборе начали появляться граффити на социальную и политическую тематику.





Под портретом Щеткиной красовалась надпись «Это я автор налога для безработных». Коммунальщики оперативно его замазали, однако на месте рисунке появились слова «Ну вы же сами все понимаете».





Вскоре и это граффити закрасили коммунальные службы. Позже на стене появились изображения с другими известными личностями – например, экс-министром Шуневичем и бывшим руководителем БТ Геннадием Давыдько.



