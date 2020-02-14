Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.





Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.





Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием “12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона”.





Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.





В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.





В США уже назвали “мюнхенский план” неприемлемым.