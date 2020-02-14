Лукашенко неоднократно публично заявлял, что он уйдёт с должности, если народ его попросит. Об этом говорится в пресс-релизе «Народной грамады», полученном редакцией Charter97.org









13 февраля на сайте Народнай Грамады было размещено видеообращение, в котором народ Беларуси требует выполнить это обещание. Также опубликован текст обращения «Уйдите по-хорошему», открытый к подписанию для граждан Беларуси.





Только за вчерашний вечер количество просмотров видеообращения составило около 71 тысячи, а под текстом обращения подписалось уже более 1000 человек.





Обращение к незаконно исполняющему обязанности Александру Лукашенко





Во время первых президентских выборов 26 лет назад вы обещали покинуть должность президента, если народ попросит. Сейчас мы просим вас выполнить это обещание и больше не переизбираться на свою должность.





Напоминаем, что 26 лет назад вы обещали «отрывать головы» чиновникам за воровство и коррупцию. Но воров и коррупционеров с тех пор становится все больше и больше.





Вы сами показываете им пример — построили 18 личных резиденций. Такого нет даже у английской королевы. А нас заставили за большие деньги приватизировать «хрущевки», которые получали еще в Советском Союзе.





У вас несколько самолетов стоимостью сотни миллионов долларов. Вы ездите на Майбахе за 140 тысяч, носите часы дороже наших квартир. Да еще упрекаете нас, что мы ездим на подержанных иномарках, которые стоят как ваши лыжи.





26 лет назад вы обещали запустить заводы. Но за годы вашего правления заводы в большинстве районов вообще исчезли. А на тех, что еще остались, у большинства работающих нищенская зарплата.





Чтобы прокормить семьи, сотни тысяч людей уезжают на заработки в Россию, Польшу, Прибалтику. На улицах небольших городов в теплый сезон на улицах тяжело встретить мужчин трудоспособного возраста. Большинство молодежи старается покинуть страну навсегда. Мы исчезаем.





Когда вы стали президентом, уровень экономики и благосостояния у нас были выше, чем у всех соседей. Сейчас мы значительно отстаем от всех, кроме воюющей Украины. Но даже она нас стремительно догоняет и в этом году наверняка обгонит. Уже сейчас пособие по безработице и минимальная зарплата там выше, чем у нас. А расходы на жизнь — существенно дешевле.



