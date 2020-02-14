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Дмитрий Полиенко провел яркий перфоманс в поддержку анархистов

Коллегия Верховного суда Беларуси не удовлетворила апелляционной жалобы активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко на приговор Минского городского суда, согласно которому активист получил 2 года так называемой «домашней химии» за особо злостное хулиганство. Приговор оставлен без изменений.


При этом Дмитрия Полиенко не пустили в суд на рассмотрение дела. Дмитрий рассказал «Радыё Свабода», как все было.

«Я пришел в суд в тюремной робе с красной наклейкой и надписью на бирке «Свободу Емельянову». Но меня не пропустили, сказали, либо снимаю рубашку, либо не прохожу. Это незаконно, конечно, но пришлось остаться на входе. Жаль, что не прозвучала моя речь в суде. Хотел сказать, что у нас любой суд в политической деле - Верховный, городской или районный, - это конвейер расправы над оппонентом власти. В этом я убежден - как и в том не сомневался, что оставят мой приговор без изменений».

Активист анархистского движения Никита Емельянов 12 февраля был осужден на 7 лет лишения свободы за то, что 20 октября бросил коктейль Молотова в изолятор на улице Володарского, где на тот момент сидел Дмитрий Полиенко.
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