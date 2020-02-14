Выборы и «Газпром». Почему Лукашенко грозит санкциями за БелАЭС

Заплатить штраф за просрочку ввода в строй Белорусской АЭС (БелАЭС), либо смягчить условия по кредиту потребовал от России президент Беларуси Александр Лукашенко.





Политолог Александр Зимовский объяснил новый выпад Лукашенко против России избирательной кампанией.





«Атомную станцию построить - это не мешок картошки купить. Увы, Беларусь совершила ошибку, типичную для страны третьего мира, которая пытается завести у себя высокие технологии. В нашем - случае построить атомную электростанцию. Изначальным требованием белорусов было включение в проект именно белорусских субподрядчиков. Рабочие места, передача передового опыта. Обычная демагогия. Тут-то и был чёртик в табакерке. Россия не слишком сопротивлялась, комитет госконтроля Беларуси успешно всё проконтролировал и рапортовал о том, что 80% строймонтажа взялись выполнять белорусские девелоперы. Так что вопрос просрочки обоюдоострый. Всегда можно выдвинуть встречное требование, что «ваши строители не успевают за нашими сроками». Но это нас никуда не приведет. Тут как у сатирика Райкина: “Кто сшил костюм?” Могу ещё добавить, что перенос сроков запуска станции был согласован в Минске два года тому. Партнёры дружно всё подписали и график назначили такой: в декабре 2019 года начало эксплуатации первого энергоблока; в текущем же году запуск второго энергоблока. Последние данные, которыми я располагаю, говорят о том, что в первом квартале белорусы собирались вывести свою АЭС на физический пуск. Это атомщики так называют загрузку топлива в реактор.





Кроме собственно технологического прорыва ожидалось, что станция станет ключевым элементом избирательной кампании президента Беларуси. Как известно, он баллотируется на очередной срок. Вначале надеялись на 2019-й год, но сдача станции не поспевала. В том числе и по этой причине выборы перенесли на 2020 год. И сейчас речь идет о том, чтобы президент мог перерезать ленточку на глазах избирателей, чтобы забушевал пар в котлах, запрыгали стрелки амперметров и показали, что "ток пошел в сеть". Это мощный идеологический и агитационный проект. Поэтому волнение руководителя республики можно понять», - пояснил Александр Зимовский.





Политолог также предположил, что участившиеся со стороны Минска угрозы применения неких санкций против России объясняются еще и провалом «Газпрома», который был вынужден заключить контракт на транзит газа через Украину на условиях Киева.





«Всё белорусское руководство находится под огромным впечатлением от того, как Украина выдоила из "Газпрома" несколько миллиардов долларов. И сейчас в Минске мучительно думают, роют архивы, ищут бумаги, зацепки, дающие Беларуси шанс повторить такой финт. Можно ли и белорусам где-то сыграть в такую же колоду со Стокгольмским арбитражем? И, как с куста, получить несколько лишних миллиардов в казну», - добавил эксперт.





Однако повторить этот успех Минску будет сложно.





«В межправительственном соглашении о строительстве БелАЭС и в протоколах, которыми это соглашение обросло за долгие годы, вообще отсутствует механизм штрафных санкций. Все спорные вопросы решаются на переговорах. Статья 18, пункт 1 Соглашения: “Споры между Сторонами относительно применения и (или) толкования настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон, если Стороны не договорятся об ином”. И никаких международных арбитражей. Не по злонамеренности одной стороны или глупости другой. А просто потому, что атомные проекты по прежнему окутаны ореолом государственной тайны. Должны же быть и у БелАЭС свои тайны?», - риторически спросил Зимовский.





Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области по соглашению 2011 года между правительствами России и Беларуси. Москва выделила кредит до 2035 года, покрывающий 90% стоимости станции в размере 10 млрд долларов.