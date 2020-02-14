В частности, Штайнмайер раскритиковал девиз администрации Дональда Трампа «ставьте свои интересы выше чужих», пишет "Новое время"





«Создается впечатление, что каждый думая о себе, якобы может учитывать интересы остальных», — посетовал Штайнмайер.





Россию же Штайнмайер обвинил в игнорировании международного права при аннексии Крыма, а также в использовании военной силы в качестве политического инструмента.





«Результат — неопределенность и непредсказуемость», — цитирует Штайнмайера Reuters





По словам Штайнмайера, Китай стал важным игроком в системе международных отношений благодаря своему экономическому и как следствие, политическому росту.





«В то же время, Китай избирательно принимает международное право только в тех случаях, когда это не противоречит его собственным интересам… Его действия против своих же национальных меньшинств беспокоят нас всех», — заявил Штайнмайер.





«Такое мышление и действия вредят нам всем… Если каждый обеспечивает свою безопасность за счет других, это приводит к большему недоверию, гонке вооружений и меньшей безопасности», — подытожил Штайнмайер.