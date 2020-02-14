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Предложение: как после герба подкорректировать гимн

В Беларуси собрались подкорректировать герб страны.

Журналист Виктор Малишевский полагает, что после этого надо подкорректировать и гимн. 

Свою версию он опубликовал в Фейбуке:

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ў̶ Еўропы братэрскі саюз!
Нафта - не наша дарожная карта,
Вечна ЖЫВЕ (і квітней), БЕЛАРУСЬ!
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