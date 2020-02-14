Возня с «выборами» при наличии угрозы инкорпорации Беларуси кажется политически абсурдным действием.





16 февраля в 23.59 истекает срок подачи документов на участие в процедуре праймериз, который организовали пять оппозиционных структур.





По состоянию на 14 февраля, документы на участие в «народном голосовании» подали три политика: председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич, председатель ОГП Николай Козлов и сопредседатель БХД Павел Северинец.





Инициативу пятерки резко раскритиковала кампания «Свежий ветер». В ответ на критику руководитель штаба по определению единого кандидата Игорь Борисов предложил «Свежему ветру» выдвинуть свою кандидатуру для участия в праймериз.









«Белорусский партизан» попросил прокомментировать предложение одного из активистов кампании "Свежий ветер" Андрея Егорова.





- Я уже ответил Борисову: только такие люди, как Евгений Липкович, могут показать, что такое «праймериз».





Это фиктивный процесс, по итогам которого никакого единого кандидата не появится. Мне кажется, праймериз – пустая трата времени на совершенно бессмысленную активность.





- Зачем вообще тогда оппозиция запустила праймериз?





- Праймериз запустили потому, что, на мой взгляд, части оппозиционных сил нужно продемонстрировать некий уровень объединения, в том числе и для того, чтобы мобилизовать финансовую поддержку доноров на процесс.





Это одна из очевидных задач, которая реализуется в ходе определения единого. Чтобы хотя бы оживить процесс поддержки единого хотя бы стороны своих структур, этой части оппозиции нужна такая мобилизация.





Мне кажется, это попытка найти ресурс и мобилизовать собственный актив.





- Какой в результате получится президентская кампания с таким подходом?





- Луше бы она вообще не получилась. Будем смотреть, как кампания будет проходить. Если рассматривать срыв выборов, как предлагает «Свежий ветер», то это достаточно сложный процесс. Но очевидно, что оппозиционные силы в очередной раз намерены играть в эту бессмысленную игру.





- А «Свежий ветер» какую альтернативу предлагает?





- «Свежий ветер» предлагает сорвать выборы, чтобы спровоцировать кризис легитимности этой власти, и начать с ней переговоры. А переговоры нужны для того, чтобы перейти к переучреждению формы Беларуси и решению проблемы, вызванной «углубленной интеграцией» и давлением России.





Если сейчас не переучредить систему, которая показывает свою крайнюю неэффективность, которая ставит под угрозу независимость и суверенитет страны, то в обозримой перспективе мы можем вообще лишиться страны.





Поэтому заниматься сейчас возней с «выборами» при наличии такой угрозы кажется политически абсурдным действием. Тем более, что кроме помощи действующей власти для мобилизации народа на выборы, для создания картинки конкурентной борьбы, ничего не получится.