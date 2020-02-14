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Активиста "Народной Грамады" ночью сняли с маршрутки. Что это было?

Маршрутку, где ехал активист «Народной Грамады» Евгений Вильский, остановили ночью на трассе, чтобы составить протокол за участие в акции против интеграции.

Активист сообщил в Facebook, что вчера, 13 февраля, он ехал на рейсовой маршрутке из Минска в Полоцк. Сначала машину остановили сотрудники ГАИ в Сорочино и после короткого разговора с водителем отпустили. 

Затем, на подъезде к Полоцку, когда на часах было уже 23.30, маршрутку остановили во второй раз. В салон заглянул майор Михаил Перепечкин из Полоцкого РОВД и пригласил Евгения Вильского выйти для оформления протокола по административному делу.

«Я вышел и предложил Перепечкину быстренько все оформить, так как я ничего говорить не буду. Чего время терять, и держать людей? Это его даже как-то обрадовало, и в течении минут 15 все формальности были соблюдены», - пишет активист.

На Евгения Вильского майор составил протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии четвертого января. Речь идет об акции против углубленной интеграции, которая прошла в Полоцке возле Софийского собора.

Шестерых активистов из Полоцка и Новополоцка уже осудили за участие в этой акции на общую сумму 2106 рублей. Уже известно, что суд над Евгением Вильским пройдет 20 февраля. 
Источник: spring96.org
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