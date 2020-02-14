Цитата дня: Уже после меня думайте, как жить. А.Г.Лукашенко
Цитату из выступления Александра Лукашенко перед рабочими в Светлогорске приводит Телеграм-канал "Пул первого".
Лукашенко: "Помните - ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой."
Фраза, прямо скажем, двусмысленная, двойного толкования из-за спорного порядка слов.
"Уже после меня - думайте, как жить".
Это как понимать? Сейчас о жизни можно не думать, он-то на месте? Или уже сейчас нужно думать, как жить после него?
"Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться..."
Потом, после президентства, Лукашенко будет бороться?
В общем, неясно, что хотел сказать.
"Белорусский партизан"
13:51 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.