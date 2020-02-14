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Цитата дня: Уже после меня думайте, как жить. А.Г.Лукашенко

Цитату из выступления Александра Лукашенко перед рабочими в Светлогорске приводит Телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко: "Помните - ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой."

Фраза, прямо скажем, двусмысленная, двойного толкования из-за спорного порядка слов.

"Уже после меня - думайте, как жить".

Это как понимать? Сейчас о жизни можно не думать, он-то на месте? Или уже сейчас нужно думать, как жить после него?

"Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться..."

Потом, после президентства, Лукашенко будет бороться?

В общем, неясно, что хотел сказать. 
"Белорусский партизан"
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