Новая практика визитов Лукашенко: Встряхнуть весь город и окрестности
Именно под таким девизом теперь будет проходить каждый визит Лукашенко в регионы, сообщает Телеграм-канал Пул первого.
По сведениям авторов сообщения, за практику возьмут накануне приезда первого лица страны хорошенько прошерстить предприятия и организации района. Проедут по ним люди непростые: глава АП, председатель КГК и прочие большие чиновники. А там и Лукашенко.
Надо понимать, первое лицо страны желает, чтобы к его приезду успели подготовиться. Чтобы без экспромтов.
"Белорусский партизан"
13:41 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.