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Новая практика визитов Лукашенко: Встряхнуть весь город и окрестности

Именно под таким девизом теперь будет проходить каждый визит Лукашенко в регионы, сообщает Телеграм-канал Пул первого.



По сведениям авторов сообщения, за практику возьмут накануне приезда первого лица страны  хорошенько прошерстить предприятия и организации района. Проедут по ним люди непростые: глава АП, председатель КГК и прочие большие чиновники. А там и Лукашенко. 

Надо понимать, первое лицо страны желает, чтобы к его приезду успели подготовиться. Чтобы без экспромтов.
"Белорусский партизан"
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