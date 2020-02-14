Глава МИД Швейцарии попросил Лукашенко отменить смертную казнь
Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис по итогам переговоров 13 февраля в Минске заявил, что лично попросил президента Беларуси отменить смертную казнь.
«Мы рассчитываем, что Беларусь будет идти по пути демократизации, соблюдения прав человека. Хотя мы понимаем, что этот путь нелегкий и достаточно длинный, — сказал он. — Мы считаем, что направление движения Беларуси правильное. Как любой демократический процесс, он требует времени и усилий. Швейцария готова со своей стороны оказать необходимую поддержку».
Кассис подчеркнул, что Швейцария выступает против применения смертной казни (Беларусь — единственная в Европе страна, где применяется смертная казнь),
пишут naviny.by.
«Это та тема, которую я поднимал в беседе и со своим коллегой, и с президентом Беларуси. Мы считаем важным шагом белорусской стороны в этом направлении деятельность парламентской рабочей группы по вопросу отмены смертной казни», — сказал глава МИД Швейцарии.
Источник: spring96.org
13:12 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.