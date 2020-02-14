Сегодня Лукашенко раскрыл некоторые подробности переговоров с Путиным.





Оказывается, обсуждались еще проблемы середины прошлого века, потом стороны затронули современные угрозы в своем регионе и других частях света.





Затронули президенты и текущее положение дел вокруг украинского кризиса, где пострадали люди.





"Война абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная. Этого быть не должно", - уверен глава государства.





"Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", - рассказал он.





В качестве примера Александр Лукашенко привел совместную борьбу в ходе Великой Отечественной войны, во время которой погибло много людей, и были сожжены белорусские деревни.





"Он сказал о том, что практически 70% потерь - россияне", - привел подробности белорусский лидер.





После чего президенты перешли к обсуждению вопросов в нефтяной отрасли, потому что нефтяные и газовые месторождения на территории современной России в свое время осваивали белорусы.





"То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", - констатировал Александр Лукашенко.





После развала Советского Союза именно Россия стала его правопреемницей. Теперь она обладает ядерным потенциалом и всей заграничной собственностью, приобретенной в советские годы. Остальные постсоветские страны ничем из этого не владеют.









"Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил. Мы немало сделали и немало пострадали", - посетовал глава государства.





После чего выдвинул мысль, что Россия не должна отказываться от обещаний советского руководства, будучи правопреемницей СССР. При этом он задал риторический вопрос, почему Беларуси, которая больше всех пострадала от катастрофы на ЧАЭС, не оказывается помощь.





Александр Лукашенко предложил России поставлять в пострадавшие от техногенной катастрофы белорусские регионы газ по более низкой цене, чем в другие регионы нашей страны.





"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - пояснил свою позицию президент Беларуси.





По словам главы белорусского государства, российский коллега спросил его: зачем покупать нефть в других странах, если она все равно дороже российской.





На что Лукашенко ответил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.





"Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", – пояснил он.





Как добавил Лукашенко, в руководстве России "намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители".





При этом президент Беларуси убежден: ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.





Президент также заявил, что Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, однако работа по дорожным картам будет продолжена.





"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал он.





По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.



