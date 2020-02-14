Напомним, приговором суда Советского района г. Минска от 12 февраля 2020 года анархисты Никита Емельянов и Иван Комар были осуждены на семь лет лишения свободы каждый за порчу имущества в общественных местах (ст. 341 УК), покушение на умышленное повреждение имущества и умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом (ч.1 ст. 14 ч. 2 статьи 218 УК, ч. 2 статьи 218 УК), незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч. 2 ст. 295-3 УК).





В вину Емельянову и Комару вменялось забрасывание лампочками с краской фасада здания Минского городского суда в сентябре 2019 года и два эпизода использования горючей смеси (один – несостоявшийся) для поджога двери следственного изолятора в октябре 2019 года в г. Минске.





Никита Емельянов не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечение внимания к политическим заключенным в Беларуси, выражение несогласия с действующей системой и репрессиями за свободу мнений.





Иван Комар отрицал свое активное участие в акциях и заявлял о применении к нему жестокого обращения и давлении на него представителями ГУБОПиК МВД и другими лицами с целью написания явки с повинной.





В отношении заявления Ивана Комара о применении психологического и физического давления надлежащего расследования не произведено. Суд не приостановил рассмотрение дела для выяснения обстоятельств жестокого обращения по заявлению Комара.





При таких обстоятельствах достоверность и допустимость тех доказательств, которые были получены по результатам допросов обвиняемого, а затем легли в основу обвинительного приговора вызывают сомнение.





В соответствии со статьей 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах, никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию.





В соответствии со ст. 19 Пакта каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает в себя свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, или художественных форм выражения, или иным путем по своему выбору.









Пользование данным правом налагает особые обязательства и особую ответственность. Это право, соответственно, может быть связано с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:





а) для уважения и репутации других лиц;





б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения.





Таким образом, допустимые ограничения свободы выражения мнений, установленные для охраны общественного порядка, должны быть пропорциональными и не выходить за необходимые пределы.





Противоправное использование горючей смеси, повреждение имущества может и должно преследоваться по закону, однако наказание за эти нарушения не должно быть чрезмерным и непропорциональным.





В соответствии со ст. 14 Пакта каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом.





В нарушение указанных прав Никита Емельянов был осужден к чрезмерно жесткому наказанию, которое является явно непропорциональным содеянному.





Иван Комар также был наказан чрезмерно жестко, непропорционально вмененным в вину действиям.





Кроме того, суд не проверил должным образом заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозах пытками; не дана должная оценка проведенным в отношении обвиняемого Емельянова оперативно-розыскных мероприятий, которые нарушили его право не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката, что в совокупности с иными нарушениями прав обвиняемых свидетельствует о несправедливом судебном разбирательстве.





С учетом тяжести последствий содеянного, последующего поведения и данных о личности обвиняемых, имелись основания применения к Емельянову и Комару мер уголовной ответственности, не связанных с лишением свободы, предусмотренных санкциями соответствующих статей Уголовного кодекса.





Все изложенное может свидетельствовать о непропорциональном наказании Никиты Емельянова и Ивана Комара в связи с их взглядами и убеждениями.





В соответствии с Руководством по определению понятия «политический заключенный», политическим заключенным может являться лицо, лишенное свободы, если при наличии политических мотивов его преследования имеет место хотя бы один из следующих факторов:





- лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах;





- лишение свободы было основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения либо при отсутствии события или состава правонарушения либо его совершении иным лицом;





- продолжительность или условия лишения свободы явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, в котором лицо подозревается, обвиняется либо было признано виновным.









Считаем необходимым требовать для Никиты Емельянова и Ивана Комара незамедлительного пересмотра приговора при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении перечисленных нарушений.





Правозащитный центр «Вясна»





РПОО «Белорусский хельсинкский комитет»





Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа“





ПУ «Белорусский документационный центр»





РОО «Правовая инициатива»





Правозащитная инициативная группа «Идентичность и право»





Центр правовой трансформации «Lawtrend»