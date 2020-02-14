США обвинили Дерипаску в отмывании денег для Путина
Минфин США объяснил введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина. Кремль и сам Дерипаска это, естественно, опровергают.
Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски на основании сообщений о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с письмом, направленном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.
В этом письме подчеркивается, что в 2016 году Дерипаска был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».
«Они не предоставляют никаких фактов. Только догадки, слухи и болтовня», — заявил по этому поводу в интервью FT сам Дерипаска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил изданию: «Это неправда».
Источник: forbes.ru
11:14 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.