США обвинили Дерипаску в отмывании денег для Путина





Олега Дерипаски на основании сообщений о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина. Об этом Минфин США ввел санкции противна основании сообщений о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с письмом, направленном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.





В этом письме подчеркивается, что в 2016 году Дерипаска был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».





«Они не предоставляют никаких фактов. Только догадки, слухи и болтовня», — заявил по этому поводу в интервью FT сам Дерипаска.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил изданию: «Это неправда».